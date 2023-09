Deputado Renato Freitas propõe “passe livre” em ônibus para ex-presidiários no PR

O deputado estadual Renato Freitas (PT) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o projeto de lei 772/2023 que propõe um programa de “passe livre” no transporte coletivo rodoviário intermunicipal para detentos e ex-presidiários.

Segundo a proposta do petista, a isenção da tarifa deve atender os beneficiados por alvará de soltura, presidiários do regime semiaberto em momentos de saída e os familiares de baixa renda dos detentos.

A matéria foi protocolada na última segunda-feira (18) e prevê que o ex-presidiário, no momento de soltura, tenha direito a uma passagem rodoviária intermunicipal de ida.

Já os presos do regime semiaberto “terão direito a passagem rodoviária intermunicipal por ocasião da saída temporária, no percurso de ida e volta entre o município onde está o apenado cumprindo pena e a cidade de destino”.

A justificava do parlamentar é que o “passe livre” no transporte intermunicipal irá facilitar a ressocialização do ex-presidiários e dos detentos que cumprem a pena no semiaberto.

O projeto ainda prevê o benefício para os familiares com direito para cônjuges, filhos e ascendentes dos presos em regime fechado e semiaberto, que tenham renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos.

“Premissas mínimas proporcionam um cumprimento de pena digno, que possibilite, de fato, a ressocialização do condenado, que em diversos casos, o preso cumpre pena em cidade diferente da qual mantém seus vínculos, sejam familiares, de trabalho ou de estudo. E, devido a vulnerabilidade da sua condição, não possui recursos para retornar a essa cidade”, defende Freitas.

