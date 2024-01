Sonha em ficar milionário em 2024? Além da Mega-Sena, quem também oferece boas chances de mudar de vida e ficar rico são os sorteios do Nota Paraná. E o primeiro sorteio do ano do programa vinculado à Secretaria da Fazenda, já tem data marcada: será na próxima quinta-feira (11).

Nesta edição, 3 milhões de contribuintes que pediram o CPF nas notas fiscais de compras feitas em setembro de 2023 concorrem às premiações. No total, mais de R$ 5 milhões serão distribuídos em prêmios para consumidores e instituições sociais. Além do prêmio principal, o cobiçado R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez de R$ 10 mil, um de R$ 50 mil e um prêmio de R$ 100 mil.

Para esta edição de janeiro, foram disponibilizados 53,3 milhões de bilhetes eletrônicos que concorrem às premiações. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30, através dos canais oficiais da Secretaria da Fazenda (Sefa) no Instagram, Facebook e YouTube.

As entidades sociais cadastradas no programa também têm participação garantida. Neste mês, 1.392 instituições estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil. Essas organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, ação que gerou 7,03 milhões de bilhetes em janeiro.

Prêmios no Paraná Pay

Além dos sorteios principais do Nota Paraná, quase 2 milhões de consumidores inscritos no Paraná Pay também concorrem a 8 mil prêmios de R$ 100.

Para participar desses sorteios, é necessário se cadastrar no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil de usuário no site ou no aplicativo (Android ou iOS). Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

Como concorrer aos sorteios

Participar do Programa Nota Paraná é fácil: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

