O projeto Árvore dos Sonhos de Natal da Tribuna completou quatro anos em 2023. Numa iniciativa que tem por objetivo conectar quem precisa com quem quer ajudar, contribuímos para a realização dos sonhos de nossos leitores, sem nenhuma exigência ou obrigação.

Apenas pedimos o relato espontâneo e voluntário de quem topar participar do projeto. E foi assim que recebemos os relatos dos irmãos Brendha e Crystopher:

“Olá. Td bem? Eu sou o Crystopher e gostaria de agradecer a Família da Cibele que realizou o pedido da minha cartinha da Árvore dos Sonhos da Tribuna. Havia pedido uma armação para o meu óculos que estava quebrado e uma cesta de café da manhã. Pois fizeram muito mais. Mandaram consertar meu óculos antigo, mandaram fazer um novo também com lente nova, armação nova e lente para sol. Trouxeram duas cestas de café da manhã. Eles atenderam também a cartinha da minha irmã. Trouxeram o material escolar dela e também presente para minha sobrinha e guloseimas para todos. Agradeço imensamente pelo carinho e amor que preparam tudo. Nós amamos tudo. Deus abençoe imensamente a Família da Cibele e vocês da Tribuna que nos deram essa oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe muito todos vocês. Feliz 2024 a todos”, Crystopher.

“Oiii. Tudo bem? Meu nome é Brendha Isadora. Estou escrevendo para agradecer e dizer que minha cartinha foi escolhida. Quero agradecer a Deus e a Família da Sibele. Ganhei todo meu material escolar (todo pretinho, da cor que eu pedi)🥰😍🖤🙏🏻. Ganhei vários doces também e até um presente para minha sobrinha elas trouxeram. Muito obrigada Tribuna pela oportunidade e muito obrigada Família da Sibele pelo que trouxeram para eu e minha família. Nós amamos tudoooo. Obrigada pelo carinho, amor, preocupação e atenção que tiveram com nós. Deus abençoe muitoooo todos vocês. Um beijo para todos”, Brendha Isadora.

É difícil não se emocionar. Dá para sentir sinceridade e gratidão nas palavras, mesmo que elas percam um pouco do seu calor pela “frieza” trazidas pela modernidade dos aplicativos de mensagens.

Fomos atrás da Cibele, que preferiu se identificar apenas com o primeiro nome, para saber suas motivações em aceitar ajudar essa família de desconhecidos. Uma iniciativa linda, cheia do melhor espírito natalino, sem querer aparecer. Apenas fazendo o bem a quem mais precisa. Veja a mensagem que ela nos enviou:

“Nunca tinha participado da campanha da Tribuna, mas já participei de campanhas parecidas como a dos Correios e da minha igreja também. Estava lendo as notícias do dia no site e vi a matéria. Por curiosidade mesmo comecei a ler as cartinhas e já me emocionei… queria ajudar todos rsrs. A cartinha do Crystopher me chamou a atenção por dois motivos: primeiro pela sinceridade dele em dizer que não passava necessidades e segundo pelo pedido mais inusitado – uma armação nova para o óculos, já que a dele tinha quebrado.

Aí mandei mensagem pra ele e apareceu a coincidência: moramos na mesma cidade. Pedi o contato da mãe dele e acertamos o dia para a compra do óculos. Neste dia conversamos um pouco mais, o Crystopher é um garoto muito educado, inteligente e que já está procurando estágio para conseguir ter o seu próprio dinheiro e poder ajudar a mãe.

Aí ficamos sabendo que a irmã mais nova, a Brenda, também tinha escrito uma cartinha e que ninguém tinha entrado em contato. Pedi ajuda pra mãe, pai e irmãs, colegas de trabalho e conseguimos realizar o desejo dela também. Montamos uma cesta com muitas guloseimas que as crianças adoram e entregamos no sábado dia 23 de dezembro.

Foi muito gratificante ver o sorriso de todos neste dia… ouvir as palavras sinceras de agradecimento da mãe que é batalhadora e faz de tudo para criar os filhos sozinha… me emociono só de lembrar deste dia. Cresci vendo exemplo dos meus pais e irmãos mais velhos, que sempre que podem, ajudam outras pessoas e sempre que possível, eu ajudarei também.

Parabéns pela iniciativa de vocês! 😊😊🙏🏻🙏🏻”.

É emoção em cima de emoção. Muita gente, inclusive a própria Cibele, prefere manter o anonimato na hora de fazer uma boa ação. Até entendemos a raiz dessa postura. Entretanto, acreditamos que o bem que as pessoas fazem tem o poder de impulsionar outras pessoas a entrarem nessa corrente. O bom exemplo inspira e este texto tem o objetivo de mostrar que é possível sonhar e mais possível ainda ajudar a realizar os sonhos das pessoas.

Não sabemos quantas cartinhas da Árvore dos Sonhos da Tribuna foram atendidas. Se você ajudou ou foi ajudado, mande uma mensagem para gente no WhatsApp dos Caçadores de Notícias (41 9 9683-9504). Entretanto, saber que a vida dessas famílias foi abençoada nos mantêm no bom caminho, na missão de mudar a vida das pessoas pelo jornalismo.