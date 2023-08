Moradora do bairro Mercês, em Curitiba, uma professora de artes é a nova ganhadora do prêmio de R$ 50 mil do programa Nota Curitibana. A sortuda é Ana Maria Zem, que recebeu o cheque simbólico das mãos do prefeito Rafael Greca, nesta quarta-feira (2).

Além do prêmio principal, a professora ainda trouxe sorte para duas entidades – o Centro de Orientação e Controle de Excepcionais de Curitiba (Cocec), onde é vice-diretora, e para a Associação do Deficiente Motor, onde começou a carreira de professora – ambas indicadas por ela para os prêmios de R$ 25 mil.

A ganhadora Ana Maria Zem, com o prefeito Rafael Greca, com o secretário de Finanças, Cristiano Hotz e a Procuradora-Geral do Município, Vanessa Volpi Bellegard Palacios. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“É uma realização muito grande saber que minha sorte vai ajudar essas instituições que têm um trabalho sério no cuidado das crianças excepcionais”, disse Ana Maria. As duas entidades cuidam de crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, síndromes genéticas, deficiência intelectual e múltiplas.

Segundo e terceiro prêmios

O segundo prêmio deste sorteio do Nota Curitibana, de R$ 20 mil, foi entregue por Greca para a também professora Cristiane Roberta Alzão, moradora do Jardim Social. “Obrigado por pedirem CPF na Nota e ajudarem a fazer o bem”, disse o prefeito.

Já o terceiro, de R$ 10 mil, ficou com a gerente de logística internacional Ana Paula Grander, que mora no Centro. “Minha filha já até perguntou se eu vou aumentar o valor da mesada”, brincou Ana Paula, que pretende investir o dinheiro do prêmio.

Outras instituições

Também foram premiadas a escola especializada Primavera e o Asilo São Vicente de Paulo, com R$ 20 mil cada, e Associação das Abelhinhas de Santa Rita de Cássia e Elo Apoio Social e Ambiental, com R$ 10 mil cada uma.

“Eu considero o programa Nota Curitibana uma forma real de viver a cidadania. A nota pedida e o imposto arrecadado se transforma em bem-estar e qualidade de vida da população”, destacou a ganhadora Ana Maria Zem.

Para concorrer aos sorteios

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, participaram do 57º sorteio 2.451.520 bilhetes, de 101.558 participantes com notas referentes a março de 2023. Criado em 2018, o Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital. Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 14,4 milhões em prêmios. Ao todo são 198.637 participantes cadastrados e 711 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

