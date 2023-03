Dinheiro no bolso! Os moradores de Curitiba e região que foram sorteados no 52º sorteio do programa Nota Curitibana, realizado na última quinta-feira (23), receberam seus prêmios na terça-feira (28), na capital paranaense. Os prêmios foram entregues pelo prefeito Rafael Greca, que agradeceu a população que pede CPF na nota. “Muito obrigado por pedirem CPF na Nota e ainda fazerem o bem às causas sociais”.

O maior prêmio, de R$ 50 mil, foi para o representante comercial Fabiano Salomão Mikosz, de 41 anos. Morador do bairro Tarumã, Fabiano contou que o dinheiro será usado para dar a entrada em um imóvel.

O segundo prêmio, de R$ 20 mil, saiu para o professor Juan José Camou Viacava, 42 anos. O sorteio realizado no dia 23 de fevereiro coincidiu com a data de seu aniversário. “Presente melhor, impossível”, comemorou o morador do Cristo Rei.

Já o terceiro prêmio, R$ 10 mil, ficou com Iridis Keller de Vargas, 52 anos, assessora financeira e moradora de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Iridis revelou que está realizando uma obra e que o dinheiro deve ser direcionado para cobrir os custos.

Além dos três prêmios principais, foram sorteados 15 mil bilhetes, que vão receber R$ 10 cada um. Os valores são livres de Imposto de Renda. No total, a premiação soma R$ 310 mil.

Apae recebe R$ 35 mil após duas indicações

O gerente administrativo Thiago Porto, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba (Apae), festejou o fato da entidade ter sido escolhida por dois ganhadores do 52º sorteio do programa Nota Curitibana para também receber prêmios. A instituição foi indicada por Fabiano Salomão Mikosz e por Juan José Camou Viacava.

“Foi uma ótima surpresa, viemos receber o prêmio de R$ 10 mil e ficamos sabendo que havíamos sido duplamente sorteados. Esse dinheiro vai para o caixa da instituição e será muito bem empregado”, disse Thiago. A Apae recebeu R$ 35 mil em prêmios.

Outras entidades premiadas

O Provopar Estadual recebeu R$ 25 mil. A presidente da entidade, Tatiane Lorenzetti, celebrou a indicação e disse que é reflexo de um trabalho que vem sendo realizado há 40 anos, reforçando a credibilidade com a sociedade. A entidade é uma associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, de assistência social, educacional, beneficente, cultural, ambiental, saúde e geração de renda.

Cristiane Rodrigues representou a Ação Social do Paraná (ASP) e recebeu o cheque de R$ 5 mil. A ASP é uma organização sem fins lucrativos, membro da Cáritas e atuante nas áreas da Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional, mantenedora do Asilo São Vicente de Paula.

Quem também levou o prêmio de R$ 5 mil foi a Associação Casa do Pai. A ONG mantém casas-lares que acolhem crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem recebeu o prêmio foi a presidente da instituição, Florence Munhoz, que revelou que o dinheiro será usado na quitação de dívidas.

Como participar e concorrer

Criado em 2018, o Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte.

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital. Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 12,81 milhões em prêmios. Ao todo são 190.221 participantes cadastrados e 595 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

