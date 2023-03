Feijoada, pernil assado e até barreado por R$ 3 em restaurantes de Curitiba; veja onde

Pratos saborosos como feijoada, barreado e pernil assado estão no cardápio especial das sextas-feiras nos Restaurantes Populares de Curitiba. Estas e outras receitas são servidas com arroz, feijão, um acompanhamento, salada e sobremesa. Uma refeição completa, que custa apenas R$ 3.

Na última sexta-feira (24), o almoço teve sobrecoxa de frango crocante e macarrão ao molho sugo. Nesta sexta-feira (3) a estrela do cardápio é o pernil ao molho barbecue com bacon.

Péricles Rafael de Assis, 53 anos, está desempregado e é frequentador assíduo do Restaurante Popular da Prefeitura. “Aqui todo dia é bom, nota cem, e nas sextas-feiras temos esse cardápio especial, sempre uma delícia. Não troco aqui por outro restaurante”, afirma ele.

O aposentado Raul Vieira, 80 anos, também aproveitou o cardápio de sexta-feira acompanhado do genro Adilson Hainocz, 43 anos, que trabalha como pedreiro. Eles vieram de Pontal do Sul, no litoral do Estado, e não tiveram dúvidas para escolher onde almoçar. “Sempre que ‘subimos’ para a capital almoçamos aqui. Não só pelo preço, mas porque a comida é excelente”, justificou Raul.

Cinco restaurantes em Curitiba

Nos Restaurantes Populares mantidos pela Prefeitura o preço das refeições é de R$ 3. Considerados serviços essenciais, os locais atendem, principalmente, idosos e trabalhadores de baixa renda que têm acesso a refeições balanceadas a R$ 3.

São cinco restaurantes populares em Curitiba: Matriz, Sítio Cercado, Pinheirinho, CIC/Fazendinha e Capanema, administrados pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Cardápio balanceado

Para garantir a qualidade das refeições, cozinheiros, auxiliares, nutricionistas e técnicos em nutrição da Prefeitura e da Ação Social do Paraná (ASP), parceira no município no programa, elaboram os cardápios nas cozinhas dos restaurantes da Matriz, Capanema, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho.

O cardápio muda todo dia e é formado sempre por seis itens: arroz, feijão, carne, um acompanhamento, salada e sobremesa. “Tudo precisa ser saudável e balanceado. Não há fritura, a carne é sempre assada, cozida ou grelhada. O acompanhamento, normalmente, é um legume refogado. A salada deve ser crua ou cozida. Já a sobremesa, na maioria das vezes, é uma fruta”, explica Morgiana Maria Kormann, coordenadora técnica na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pela rede de restaurantes da Prefeitura.

Os locais ficam abertos para almoço de segunda à sexta-feira. Confira os endereços e horários dos cinco restaurantes populares da Prefeitura.

São fornecidas 1,8 mil refeições por dia no Restaurante Popular da Matriz, 500 no Capanema e 800 nos três outros pontos (Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho).

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura renovou todos os restaurantes populares da capital e, reabriu, em 2018, a unidade do Capanema, que estava fechada desde 2000.

