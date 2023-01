Em menos de duas horas quatro pessoas foram mortas após confrontos com a Polícia Militar (PM) em Curitiba e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana. De acordo com a corporação, os homens não obedeceram a abordagem e reagiram contra os policiais, que revidaram. Os confrontos ocorreram na noite desta terça-feira (24).

A primeira ocorrência foi no bairro da Água Verde, em Curitiba, perto das 19h30. Dois homens entre 22 e 25 anos assaltaram duas pessoas na Rua Petit Carneiro, tradicional via do bairro. Na sequência, a PM foi chamada e encontrou os suspeitos em uma casa abandonada nas imediações do local do assalto. Por falar em Água Verde, tem rua importante do bairro bloqueada por problemas de tempestades.

Na abordagem os policiais foram recebidos a tiros e houve o confronto. Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento, mas nada pôde fazer para socorrer os suspeitos, que já estavam em óbito. Duas armas de fogo foram apreendidas.

Confronto em Fazenda Rio Grande

Poucas horas depois dessa ocorrência na Água Verde foi a vez de Fazenda Rio Grande. Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) estava na BR-116 quando um veículo Celta preto passou em alta velocidade pela região do Campo de Santana.

Na perseguição os dois homens abandonaram o veículo e correram em direção a uma área de mata. Houve confronto e os dois foram baleados, mas não resistiram aos ferimentos.

Dentro do carro, foram encontrados produtos de furto e roubo. A PM relatou que ambos tinham antecedentes criminais.

