Natal deve movimentar a rodoviária de Curitiba com 188 mil embarques e desembarques

O Natal deve movimentar a Rodoviária de Curitiba nos próximos dias. A previsão do terminal é que ocorram 98 mil embarques a partir desta segunda-feira (16) até o dia 22 de dezembro. Outros 90 mil passageiros devem desembarcar na capital paranaense no período. A projeção, de 188 mil embarques e desembarques, é de um aumento de 12% no volume de passageiros em relação ao ano passado.

Principais destinos

O Interior do Paraná é o principal destino dos embarques, com 45% de participação; seguido por Santa Catarina (18%); Litoral do Paraná (15%); São Paulo (12%), Rio Grande do Sul (4%), Rio de Janeiro (3%) e outros (3%).

Cerca de 2,7 mil ônibus devem deixar Curitiba no período. O movimento deve se intensificar a partir do dia 18/12, quando são esperados 11 mil embarques. Nos dias seguintes são esperados 13,5 mil (19/12); 22,5 mil (20/12) e 20,3 mil (21/12).

Reforço no atendimento

No período, segundo a Prefeitura, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas do terminal, e fiscalização de táxi. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.

Decoração de Natal

Quem for frequentar o terminal no período poderá conferir a decoração especial de Natal da Rodoviária. São 80 mil microlâmpadas formando mantos de luz que estão encantando os passageiros que embarcam e desembarcam em Curitiba.

O projeto é uma parceria entre empresas rodoviárias e a Urbanização de Curitiba (Urbs). A caixa d água também será decorada com 240 metros de cordões Rgb contendo 1.220 lâmpadas de 18mm de 32W cada, com sistema único de software que possibilita movimentos e trocas rápidas de cores.

“Curitiba está em clima de Natal. Queremos que os passageiros que embarcam e desembarcam no terminal possam sentir um pouco dessa atmosfera natalina, com a iluminação especial”, diz Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

A previsão é que 500 mil pessoas passem pelo terminal entre 15 e 31 de dezembro entre embarques, desembarques e passeios de trem por conta das festividades de fim de ano.

A decoração especial de Natal pode ser conferida até a primeira semana de janeiro.