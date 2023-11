Nesta terça-feira (07), acontece o mutirão Emprega Hotelaria CWB que vai ofertar 100 vagas de emprego em Curitiba para as funções de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, garçom, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, camareira e mensageiro.

A ação é organizada pela Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Instituto Municipal do Turismo de Curitiba e a plataforma B2B hotel. Além das diferentes funções, também haverá vagas para colaboradores que irão trabalhar por turno, os chamados turnantes.

O processo seletivo será realizado das 9 horas às 16 horas, no Espaço do Trabalhador Curitibano Pinheirinho e nos auditórios da Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033).

As vagas serão ofertadas pelos hotéis Alta Reggia Plaza Hotel, Deville Curitiba Hotel, Pestana Curitiba, HCC Hotels (Qoya Hotel Curitiba e Go Inn), Accor Hotels, Ampiezza Hotel, San Juan, Slaviero Slim, Estação Express, Blumenau e pelo Anjus Restaurante Grill+Eventos.

Para se candidatar, os interessados precisam ter no mínimo 18 anos e o ensino fundamental completo. Dependendo da especificidade, algumas vagas exigem experiência.

Os candidatos precisam comparecer aos locais das entrevistas de emprego levando RG e CPF.

Data: terça-feira (7/11)

Horário: 9h às 16h

Local: Espaço do Trabalhador Curitibano Pinheirinho e nos auditórios da Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033)

Veja as fotos

