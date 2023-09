Mutirão em Curitiba oferece serviços gratuitos de regularização eleitoral e Justiça

Um mutirão vai ajudar a resolver pendências com a Justiça Eleitoral e ainda oferecer orientações jurídicas pertinho de casa, nesta sexta-feira (15). Os serviços estarão disponíveis para os moradores dos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, que integram a Regional Tatuquara, em Curitiba.

Os serviços são gratuitos. O cidadão poderá fazer a transferência de título de eleitor, cadastrar a biometria, emitir certidões, entrar com pedido de reconhecimento de paternidade e outros.

Mutirão terá regularização eleitoral e serviços da Justiça. Foto: Jose Fernando Ogura/SMCS



O evento “Um Dia de Serviços e Atendimentos Gratuitos” será realizado na Rua da Cidadania do Tatuquara, na Rua Olivardo Konoroski Bueno. Durante o mutirão, serão ofertados serviços do programa Justiça no Bairro do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Vacinação, título de eleitor e mais

O mutirão, que terá a parceria da Prefeitura de Curitiba, será das 9h às 17h e também vai oferecer todos os serviços que a Administração Regional do Tatuquara disponibiliza normalmente, além da possibilidade de atualizar a vacinação contra covid-19 e influenza.

“Estamos realizando este mutirão atendendo muitos pedidos da população, principalmente para regularizar a situação eleitoral”, disse o presidente da Associação de Moradores União Jardim da Ordem e Tatuquara, Erivaldo Gonçalves Moraes.

O administrador regional Marcelo Ferraz considera que esta é uma oportunidade para o cidadão colocar em dia as pendências perto de casa. “Este mutirão é muito importante na medida em que centraliza vários serviços da Justiça de forma gratuita com a comodidade de ser na região, já nem todos têm condições de se deslocar até a sede dos órgãos para buscar assistência”, disse.

Divórcio, curatela e união estável

Além de orientações sobre como proceder para pleitear o reconhecimento de paternidade, os cidadãos também poderão buscar assistência para conversão de separação em divórcio, exoneração de alimentos, guarda e convivência, reconhecimento de paternidade post mortem, tutela, união estável, curatela e alteração do registro civil.

Serviço

Um Dia de Serviços e Atendimentos Gratuitos

Data: sexta-feira (15/9), das 9h às 17h

Local: Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – das 9h às 17h)

Participantes: Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral e Ministério Público do Paraná



