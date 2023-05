O domingo (14) segue agitado para os policiais do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Após atuarem em um acidente envolvendo dois caminhões no Contorno norte pela manhã , à tarde, foi a vez de atender uma motorista que bateu em uma placa de sinalização no Contorno Norte.

O acidente foi próximo da Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Atendimento no local

Segundo os bombeiros, após a colisão do veículo com o anteparo, foi necessário o desencarceramento com a ajuda de uma equipe médica. Após, a condutora de 23 anos foi encaminhada ao hospital de helicóptero.

Segundo o BPMOA, a mulher que conduzia o carro chegou a ficar enclausurada no veículo. Várias viaturas estão no local para dar prosseguimento ao atendimento. Ela foi encaminhada ao Hospital Cajuru para atendimento médico.

