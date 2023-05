Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida com gravidade na manhã deste domingo (14) no Contorno Leste, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, no sentido São Paulo. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) precisou atender o motorista de 49 anos que foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com possíveis traumas e suspeita de fraturas.

+Leia mais! Afogamento triplo em Antonina mobiliza Corpo de Bombeiros

Segundo testemunhas, uma possível falha mecânica em um dos caminhões pode ter provocado a colisão. Um dos veículos teria tentado sair da pista quando se chocou com o outro. A gravidade da batida foi intensa e uma das cabines de um dos caminhões foi arrancada.

Pista interditada

O sentido São Paulo segue parte interditado com congestionamento de dez quilômetros. Segundo a concessionária Arteris Sul, as faixas central e direita permanecem bloqueadas na BR-116.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!