Muita chuva! Curitiba tem alerta de perigo para tempestades, ventos fortes e granizo

Chuva forte, ventos intensos e risco de queda de granizo estão previstos para Curitiba e mais cidades do Paraná, segundo o alerta laranja de tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, com grau de severidade classificado como “perigo”, tem validade entre o meio dia desta quinta-feira (19) e as 3h de sexta-feira (20).

Neste período, segundo o Inmet, podem ser registradas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Também há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Regiões afetadas

O mapa do Instituto mostra que munícipios de todo o estado do Paraná podem ser atingidos pelas fortes chuvas, que devem chegar às regiões: Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Oriental e Centro-Sul Paranaense. Também estão sob alerta laranja de tempestade, regiões dos estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Veja abaixo.

Alerta laranja de tempestade no mapa do Inmet. Imagem: Divulgação/Inmet

Alerta amarelo

Além do alerta laranja, um alerta amarelo de tempestades também é válido para cidades do Paraná. Este aviso teve início na madrugada desta quinta-feira (19) e se estende até às 20h. No Paraná, com exceção de Curitiba, do Litoral e das cidades da faixa leste, boa parte dos demais municípios podem ser afetados pelas fortes chuvas.

Tempo em Curitiba

No Paraná, entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira, a instabilidade avança para todas as regiões do estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Já na sexta, o tempo continua com muita nebulosidade e chuvas. “Em áreas isoladas, não se descartam temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas, com muita nebulosidade no céu em todas as regiões do estado”, informa o órgão.

Em Curitiba, nesta quinta-feira, o tempo segue com previsão de poucas nuvens e temperatura máxima de 27ºC. Na sexta-feira, a mínima na capital paranaense deve ser de 19ºC e a máxima de 25ºC, de acordo com o Simepar.