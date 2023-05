Mudança no trânsito de Curitiba: rua passa a ter sentido único nesta quinta

A Rua Aristides Borsato, no Fazendinha, passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h desta quinta-feira (11). A alteração será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran).

Com a mudança, a via que conta com duas pistas terá sentido único de circulação da Rua João Bettega para a Irineu da Silva, na pista da direita. E da Irineu da Silva para a João Bettega, na pista da esquerda. A velocidade máxima estipulada para o trecho é de 40 km/h.

A intervenção tem como objetivo diminuir conflitos e organizar o trânsito da região, além de oferecer mais segurança para quem circula pelo local.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

