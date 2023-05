Tem paranaense com mais R$ 10 mil na conta! Consumidores de Curitiba e de mais seis cidades do estado foram premiados com este valor no sorteio de terça-feira (9) do programa Nota Paraná. Os ganhadores podem conferir os bilhetes premiados pelo app ou no site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

Cidades dos ganhadores

Os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil são das seguintes cidades do Paraná:

Maringá, bairro Aeroporto Zona 08 (final do CPF 869-05)

Céu Azul, bairro Centro (final do CPF 449-36)

Maringá, bairro Vila Nova (final do CPF 929-20)

Clevelândia, Zona Rural (final do CPF 389-61)

Paranavaí, Distrito Graciosa (final do CPF 329-34)

Curitiba, bairro Batel (final do CPF 290-20)

Curitiba, Água Verde (final do CPF 638-01)

Curitiba, Centro (final do CPF 447-67)

Araucária, Boqueirão (final do CPF 369-85)

Ipiranga, bairro Centro (final do CPF 399-81)

R$ 1 milhão e outros prêmios

Além destes prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão (Maringá), R$ 100 mil (Londrina) e R$ 50 mil (Ponta Grossa), e, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay, há sorteios para entidades sociais. São 1.684 instituições cadastradas no programa. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram aos prêmios de R$ 20 mil e de R$ 100.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – Ponta Grossa

Associação Alírio Pfiffer – Curitiba

Associação Adote com Consciência – Curitiba

Associação do Amigo Animal – Curitiba

Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Reserva – Reserva

Centro de Formação Sócio-Ambiental – Pontal do Paraná

Casa Antonio Frederico Ozanam de Paranavaí – Paranavaí

Casa de Abrigo de Longa Permanência de Idosos – Loanda

Irmandade do Hospital de Caridade de Irati – Irati

Associação de Proteção aos Animais Socorro Bicho de Assis Chateaubriand – Assis Chateaubriand

