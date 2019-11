Curitiba terá a partir desta terça-feira (26) mais um binário – ruas paralelas com sentido contrário para fluir o trânsito. O sistema será implantado nas ruas Professor Álvaro Jorge e Professor Dário Veloso, no bairro Vila Izabel, a partir das 15h.

O binário será implantado em um trecho de 1,2 km das duas ruas. Pela Álvaro Jorge, os motoristas seguirão da Avenida Presidente Getúlio Vargas para a Rua Guaianazes. Já na Dário Veloso o sentido dos veículos fluirá da Rua Guararapes para a Wenceslau Glaser.

Leia + Briga escancara folga de curitibanos que estacionam em ponto de ônibus

A mudança foi feita a partir de levantamento da Superintendência de Trânsito (Setran). “São ruas de constituição mais estreita e, desta forma, a circulação de veículos ficará mais bem organizada”, explica o diretor de projetos e sinalização da Setran, Maurício Razera.

O limite de velocidade nas duas vias é de 40 km/h. Além do sentido único, a Setran reforçou a sinalização horizontal com a pintura de diversas ruas nas imediações da Vila Izabel, para ampliar a segurança viária. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas nos primeiros dias da mudança.

Preferenciais

Com a implantação do binário, a Setran alerta para a alteração de preferencial em dois cruzamentos da região. As ruas que o compõem passam a ter a preferência em dois cruzamentos: tanto a Professor Álvaro Jorge quanto a Professor Dário Veloso passam a ter preferência de tráfego com relação à Rua Parintins.