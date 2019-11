Quatro carros estacionados em frente a uma casa onde ocorria uma festa no bairro Vila Fany, em Curitiba, foram riscados por um vizinho irritado com o barulho no local. A confusão foi no início da noite do domingo (24). O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser sido flagrado ao lado dos carros por um convidado da festa.

A celebração era um Chá de Casa Nova em uma residência na Rua Paraíba. Segundo moradores, não é a primeira vez que o vizinho promove atrito entre vizinhos. Cerca de 15 veículos estavam estacionados na rua no momento da ocorrência.

O assistente jurídicoThiago Garcia Rodrigues, 34 anos, foi um dos convidados que teve o veículo arranhado, um modelo Gol. Ele contou que o veículo Hyundai HB 20 do dono da festa também foi riscado, além de uma Parati e outro Gol. Rodrigues acredita que só não foram danificados mais carros além dos quatro veículos riscados por causa do flagrante.

“Acredito que poderia ser pior. Um amigo nosso tinha saído para levar a esposa em casa. Quando voltou, viu o homem passando com a mão pelos carros. Ao perceber o flagra, ele saiu de perto dos carros e entrou no portão da casa vizinha”, contou.

Rodrigues ainda disse que já houve outra situação em que os bicos dos pneus de carros foram tirados na mesma rua, em outra festa dos amigos. “Foi um desfile de guinchos pela rua naquele dia. Mas, nesse caso, não houve flagra”, apontou.

À PM, o homem teria afirmado que se irritou com a música e o barulho da festa. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado, mas vai responder pelo crime de dano ao patrimônio privado. Os donos dos carros envolvidos também foram até o cartório do 13.º Batalhão da PM para assinar o termo e formalizar a queixa.