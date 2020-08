Curitiba também terá neste sábado (15), uma carreata de apoio à Operação Lava Jato. Movimentos como o Cidadão Democrático de Direito, Vem Pra Rua, Mais Brasil e MBL Curitiba, estão convocando a população para mais um Ato Curitiba contra Corrupção. A expectativa por parte dos organizadores, é que de 80 a 100 veículos iniciem a concentração a partir das 11 horas, em frente a sede da Justiça Federal, no bairro Cabral.

Segundo a organização do ato, a ideia mostrar que a Operação Lava Jato da Polícia Federal precisa se manter firme e que o povo será o principal beneficiado com a apuração que já colocou políticos atrás das grades. Narli Resende, 63 anos, relações públicas do movimento Curitiba Contra Corrupção, acredita que esta iniciativa popular precisa seguir constantemente, para que o povo tenha conhecimento da situação.

“Ficou provado em várias instâncias que o dinheiro que é nosso foi roubado e precisa voltar para o verdadeiro dono, o povo. Vamos fazer o ato com todas as medidas de proteção, proibindo que as pessoas deixem seus veículos. É um novo normal até neste tipo de ação. Teremos um carro de som que irá na frente e sem microfones. As informações são gravadas e serão divulgadas abertamente”, afirmou Narli.

O trajeto está definido e inicia na sede da Justiça Federal, na Avenida Anita Garibaldi e irá seguir até a Procuradoria da República no Paraná, na Avenida Marechal Deodoro, no Centro. A Polícia Militar já teria sido informada do ato e vai acompanhar a movimentação segundo a organização. Além de Curitiba, Maringá, no Norte do Paraná, tem programada carreata em prol a Lava Jato.