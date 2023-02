Uma colisão traseira entre dois caminhões exigiu um resgate técnico por parte do Corpo de Bombeiros, no final da madrugada desta sexta-feira (03), em Morretes, no litoral do Paraná. Os bombeiros precisaram de técnicas de desencarceramento para fazer o resgate de um homem de 30 anos, que ficou preso às ferragens do caminhão acidentado.

O acidente ocorreu no quilômetros 14 da PR 408, em Morretes, Litoral do Paraná. Após acionamento eles chegaram e se depararam com a vítima presa nas ferragens, no interior da cabine do caminhão. Com ferimentos graves o rapaz foi encaminhado ao Hospital de Morretes por meio da ambulância do Samu.

O atendimento ocorreu com apoio de três viaturas do Corpo de Bombeiros, uma outra do Samu. Nove profissionais de resgate atuaram no atendimento desde acidente.