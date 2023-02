Um incêndio na panificadora de um supermercado em Guaratuba, no litoral do Paraná, mobilizou 14 bombeiros e sete viaturas na madrugada desta sexta-feira. O local foi destruído e, por sorte, apenas a parte da panificadora do supermercado Rede Smanioto foi atingida. Ninguém ficou ferido.

Segundo os Bombeiros as chamas começaram por volta das 3h30 desta sexta-feira. Assim que o fogo foi percebido equipes dos bombeiros foram acionadas para o controle do incêndio em Guaratuba.

Incêndio restrito à panificadora

Segundo os bombeiros no local as equipes verificaram que o incêndio estava confinado na área de panificação, aos fundos do mercado, atingindo cerca de 80 metros quadrados dos 600 de toda a edificação.

