Um veículo utilitário a serviço da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) capotou na tarde desta quarta-feira (2), no Jardim das Américas, em Curitiba.

O acidente envolveu um outro veículo, um Fiat Siena preto, que teria furado a preferencial na Rua José de Mello Braga, no cruzamento com a Rua André Petrelli, e depois fugiu do local, sem prestar socorro.

+Leia também: Bêbado e “perneta”, motorista usa gambiarra para dirigir caminhão no Paraná

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento da ocorrência, por volta das 13h. O motorista do utilitário, de 42 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Cajuru.

Segundo informações no local, o veículo a serviço da Sanepar seguia pela via preferencial, a Mello Braga, no sentido Centro Politécnico. O Siena preto aparece pela André Petrelli, bate no utilitário e os dois acabam tomando o mesmo sentido.

O acidente chamou a atenção da vizinhança. O Jardim das Américas, nessa região do bairro, tem o trânsito relativamente tranquilo à tarde. Até as 14h15, ainda não havia previsão para liberação da via.