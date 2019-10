Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou a BR-376 interditada, no início da tarde desta quarta-feira (2). O acidente aconteceu no quilômetro 668, na serra, e ambos os caminhões tombaram na pista, por volta do meio-dia, deixando o sentido sul da rodovia completamente bloqueado. No entanto, uma das pistas foi liberada pouco menos de uma hora depois da colisão.

Liberação

A rodovia foi totalmente liberada por volta das 17h30, após a retirada dos caminhões. Neste horário, o congestionamento chegava ao quilômetro 647, resultando em pouco mais de 20 quilômetros de filas.