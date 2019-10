Um homem foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo bêbado um caminhão na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, região oeste do Paraná. Como se não bastasse, uma situação chamou ainda mais atenção dos policiais: o homem não tinha a perna esquerda e dirigia o caminhão com a ajuda de uma gambiarra feita com um pedaço de cano PVC.

Era por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (02), quando os policiais da Unidade Operacional da PRF, em Santa Terezinha de Itaipu, flagraram o homem de 48 anos. Submetido ao teste do bafômetro, foi detectada a embriaguez do motorista, o que motivou a prisão em flagrante.

Gambiarra pra dirigir!

Sem a perna esquerda, o homem utilizava um pedaço de cano de PVC para acionar os pedais do caminhão. A adaptação caseira era amarrada com um arame.

O homem foi conduzido à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de embriaguez ao volante, que tem uma pena de seis meses a três anos. Além do crime, ele foi autuado por dirigir embriagado e terá que pagar multa de R$ 2.934,70.

