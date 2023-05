Um acidente de carro terminou com a queda de dois postes na madrugada deste domingo (7), no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. Segundo informações do local, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu o primeiro poste. Depois, o segundo poste também quebrou, ao meio, com o impacto. O acidente foi por volta das 2h. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Copel, houve falta de emergia elétrica na região e, por volta das 14h20, as equipes ainda trabalhavam para providenciar a reposição dos postes e da energia. Não há prazo para o término dos serviços.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista fugiu do local do acidente.

A batida foi intensa e o motor do veículo foi arrancado, parando no meio da calçada, após atingir a cerca de uma residência.

