Um acidente na madrugada desta sexta-feira (10), em Curitiba, acabou com a queda de poste no bairro Portão, deixando cerca de 240 locais da região sem energia elétrica. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), um motorista perdeu o controle da direção do veículo na Rua Francisco Frischmann, no sentido bairro. Outros dois postes ficaram danificados.

De acordo com as informações do local, ninguém ficou ferido. A Setran informou que o motorista do carro de luxo fugiu após o acidente. Nesta manhã, o trânsito seguia lento na região. A queda do poste bloqueou totalmente a Francisco Frischmann. Não havia previsão de liberação do fluxo de veículos.

De acordo com a Copel, equipes de manutenção farão a substituição dos postes.

Foto: Reprodução/RPC.

