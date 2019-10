Acidente de motocicleta terminou em morte na BR-376, na tarde desta segunda-feira (7). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após cair da moto, o piloto foi atropelado por um caminhão e o motorista do veículo fugiu do local.

A situação aconteceu no quilômetro 667, na pista sentido Santa Catarina. O condutor da moto, um homem de 53 anos de idade, morreu no local do acidente. O motorista do outro veículo, que fugiu, ainda não foi localizado.

Bloqueio

Ainda segundo a PRF, por causa do acidente, a pista foi completamente interditada no sentido Santa Catarina e o congestionamento, por volta das 15h15, era de seis quilômetros. Uma equipe da PRF esteve no local do acidente, orientando os motoristas.

Às 15h35 uma das duas faixas foi liberada. Já o trabalho da perícia e do IML foi concluído por volta das 16h30.

De acordo com informações da PRF, a rodovia foi totalmente liberada por volta das 17h. Durante a tarde, o congestionamento na região passou de dez quilômetros.