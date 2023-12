O motorista que foi agredido pela população após atropelar o adolescente Kaledy Enzo Eltermann Gonçalves, de 13 anos, morreu nesta terça-feira (26), em Curitiba. O linchamento ocorreu após o homem, supostamente embriagado ao volante, matar o garoto na noite de Natal.

Segundo a Polícia Civil (PCPR), após o atropelamento, o homem foi agredido pelo pai da vítima e outras pessoas que estavam no local, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital do Trabalhador no dia 24 de dezembro.

O atropelamento

Kaledy morreu depois de ficar prensado contra um poste após o condutor do carro Gol descer a Rua Espírito Santo, nas proximidades com a Avenida Brasil, bater em um carro estacionado. Com a colisão, os dois veículos acabaram de movimentando, e atingiram o menino. No momento do acidente, a vítima andava de bicicleta, presente recebido no Natal.

Segundo populares, o motorista do veículo estaria embriagado e por isso o linchamento. No boletim de ocorrência, os policiais indicaram que não foi realizado o teste do bafômetro no motorista, pois ele precisou de atendimento médico.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?