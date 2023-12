Kaledy Enzo Eltermann Gonçalves, um adolescente de 12 anos, morreu após ser atropelado e prensado contra um poste por um carro na noite de domingo (24), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista do veículo estaria embriagado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o condutor do carro Gol desceu a Rua Espírito Santo, nas proximidades com a Avenida Brasil, quando bateu em um carro estacionado. Com a batida, os dois veículos acabaram de movimentando, e atingiram o menino contra um poste, que caiu em seguida. No momento do acidente, a vítima andava de bicicleta, presente recebido no Natal.

Cabeça d’água em Morretes deixa turistas ilhados na antevéspera de Natal

No B.O, os policiais indicaram que não foi realizado o teste do bafômetro no motorista, pois ele precisou de atendimento médico. Ele teria sido agredido pelo pai da vítima e por outras pessoas no local da batida. O homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. No início da tarde desta segunda-feira (25), o hospital informou que o estado dele é estável, mas necessita de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Aos 77 anos, morre Gabriel Figura, o “padre POP” de Curitiba

Kaledy vai ser velado na Capela Jardim Cecília, em Campo Magro, também na Região Metropolitana. O sepultamento vai ocorrer na terça-feira (26), às 10h, no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?