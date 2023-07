Morre José Aresta, radialista ícone do plantão esportivo no Paraná

Morreu nesta quinta-feira (6), em Paranaguá, no Litoral do Paraná, o radialista José Aresta, aos 74 anos. Grande nome no plantão do rádio esportivo nas décadas de 1980 e 1990, Aresta sofreu um AVC isquêmico e estava hospitalizado no Hospital Regional do Litoral desde o último sábado (1º).

No rádio curitibano, Aresta atuou como apresentador e no plantão esportivo em diversas emissoras, incluindo Atalaia, Independência, Cidade, Eldorado, CBN e Banda B, durante os anos 80 e 90. Além disso, ele trabalhou posteriormente na Rádio Transamérica e no Jornal do Estado.

No Litoral, Aresta trabalhou na Folha de Guaratuba, no jornal Notícias de Guaratuba, a Tribuna e o Guará Notícias. Ele também teve passagem pela Rádio Alternativa, onde apresentou o Alternativa Comunidade em 2006.

José Aresta era casado com Ariane Zaniolo e residia em Praia de Leste, balneário de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná.

Semana de luto

O rádio paranaense está de luto faz uma semana. Na última sexta-feira, Gil Rocha acabou falecendo em Curitiba devido a um problema cardiovascular. E menos de sete dias depois, Aresta faleceu no Litoral.

