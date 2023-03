Morre Emílio Siqueira Pitta, grande nome do teatro paranaense

Morreu nesta sexta-feira (03) o ator Emílio Siqueira Pitta, grande nome do teatro paranaense. Pitta morava em Curitiba e é um dos nomes mais premiados da arte cênica no Paraná.

Em mais de 50 anos de carreira, foi ator, diretor e produtor. Em cena, colecionou papéis em programas conhecidos do grande público, como seriados e novelas da Rede Globo, como A Diarista, Mad Maria, Sonho Meu, Da Cor do Pecado, Laços de Família e outras produções.

Uma das últimas atuações foi em 2019 no curta-metragem Juramento, dirigido por Ju Leardini, onde interpretou o papel do grego Hipócrates. O fime foi produzido com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Nesta sexta-feira, o prefeito Rafael Greca falou sobre o ator nas redes sociais. “Margarita (Sansone, primeira-dama) e eu o estimávamos pelo admirável talento e generosidade. Seja acolhido na casa do Senhor pelo muito que amou e trabalhou”, disse o prefeito.

