Procon notifica Urbs e pede explicações sobre o aumento da passagem de ônibus

Após o aumento de 9% anunciado para a tarifa de ônibus esta semana, o Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon-PR) notificou a Urbanização de Curitiba (Urbs), órgão que gerencia o transporte coletivo na cidade, a dar explicações sobre a ausência de aviso prévio a respeito do aumento.

A notificação foi expedida na última quarta-feira (1º), com uma solicitação para que a Urbs preste esclarecimentos sobre a divulgação do reajuste, como canais utilizados e antecedência, segundo o Procon. A Urbanização de Curitiba, por sua vez, tem 20 dias corridos para responder aos questionamentos, contados a partir do recebimento da notificação, enviada pelos Correios.

A mudança do preço da passagem, de R$ 5,50 para R$ 6, começou a valer na quarta-feira (1º). O valor é reajustado anualmente, no fim de fevereiro, com base na variação de custos do transporte coletivo. Segundo a Urbs, este ano a variação ficou abaixo do aumento dos custos do transporte coletivo, de 13,3%. Em 2022, o reajuste na tarifa chegou a 22%, contra os 9% de 2023.

Além do aviso sobre o aumento da tarifa de ônibus, o Procon também pediu explicações sobre problemas que alguns usuários estão enfrentando para pagamento da passagem com o uso de cartões transporte e cartões bancários.

A Urbs, por sua vez, garantiu que vai prestar todos os esclarecimentos ao órgão. A empresa informa que já que pediu à Dataprom, que administra o sistema de bilhetagem eletrônica, informações sobre os problemas relatados, bem como soluções o mais rápido possível.

Sobre o anúncio da atualização da tarifa, a empresa informa que cumpriu o prazo previsto em contrato, que estabelece que o reajuste seja feito até 28 de fevereiro de cada ano. Além disso, a tarifa ficará congelada a R$ 5,50 nos créditos adquiridos até 28 de fevereiro no vale-transporte, cartão usuário e cartão avulso por um prazo de 30 dias.

