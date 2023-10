Morre Dona Tita, voluntária do Hospital Erasto Gaertner por 52 anos

Faleceu nesta quarta-feira (18) Cartola Volpi de Mari, a eterna Dona Tita, aos 97 anos. Dona Tita dedicou 52 anos ao trabalho voluntário na Rede Feminina de Combate ao Câncer, na unidade da Liga Paranaense de Combate ao Câncer (LPCC) do Hospital Erasto Gaertner.

Em nota, o Complexo Erasto Gaertner informou o falecimento com grande pesar. “Dona Tita foi testemunha da construção do Hospital Erasto Gaertner, hoje referência no combate ao câncer. Por meio do intenso trabalho dedicado aos pacientes da instituição, demonstrava a confiança no propósito de combater o câncer com humanismo, ciência e afeto”, disse o hospital, em nota.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem tenta aplicar golpe na Havan e acaba preso no Paraná

>> Acidente com carreta, carros e micro-ônibus interdita BR-376, na RMC

O Complexo Erasto Gaertner reiterou em nota eterna gratidão ao trabalho da Dota Tita. “Sua memória e legado ficarão para sempre preservados em nossa história. Hoje, seus trabalhos perduram e ela se tornou motivação e inspiração para voluntários e parceiros que atuam diretamente na causa”.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações