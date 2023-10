Acidente com carreta, carros e micro-ônibus interdita BR-376, na RMC

Um acidente envolvendo cinco veículos, registrado na tarde desta quarta-feira (18), provocou a interdição de parte da BR-376, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a colisão envolveu dois carros, um caminhão, uma carreta e um micro-ônibus na altura do km 617.

A interdição do acidente aconteceu no sentido Santa Catarina próximo das 17 horas. Na pista principal as faixas do meio e da esquerda estavam paradas. Por volta das 18 horas, havia fila de aproximadamente dois quilômetros. Já na marginal a interdição é total e também há congestionamento de cerca de dois quilômetros.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas uma pessoa ficou ferida. A vítima possivelmente quebrou uma perna.

Equipes da concessionária e da PRF estão no local. A previsão é que a liberação ocorra por volta das 18 horas.

