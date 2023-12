A gastronomia de Curitiba está de luto neste domingo (3) com a morte do chef Dirceu Félix. Referência no ensino da cozinha clássica francesa, Dirceu foi professor do Centro Europeu por quase duas décadas.

O chef, que teve passagem pela cozinha de diversos hoteis no Rio e em São Paulo, também atuou em outras instituições de ensino da cidade. De forma que não é exagero dizer que muitos dos cozinheiros e chefs de cozinha que atuam hoje em Curitiba e no Paraná passaram pela sala de aula de Dirceu Félix.

Afastado das atividades docentes há cerca de seis anos, Dirceu era um discípulo da escola francesa clássica. “Os manuais dele eram Escoffier e Carême. Eu brincava dizendo que a segunda bíblia dele eram os livros desses autores”, comenta Rogério Gobbi, diretor do Centro Europeu.

Uma das mais antigas escolas de gastronomia de Curitiba, o Centro Europeu homenageou Dirceu em 2013, quando batizou a sua principal cozinha pedagógica com o nome do chef professor. “Ele conquistava os alunos de forma muito simples e esses sempre nutriram um carinho e uma consideração muito grande pelo Dirceu”, conta Gobbi.

Dirceu Félix tinha 82 anos e morreu em Blumenau (SC). O sepultamento ocorreu neste domingo no Cemitério Vertical, em Curitiba.

