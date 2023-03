Um terceiro morcego com o vírus da raiva apareceu deste domingo (27) em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Esse é o terceiro caso registrado em menos de um ano na cidade, e deixa Departamento de Vigilância em Saúde em alerta. Os casos anteriores foram em agosto de 2022, e em fevereiro de 2023.

Uma moradora da região do Bela Vista entrou em contato com a Vigilância, pois o pai dela encontrou um morcego voando durante o dia. A equipe foi até a residência e recolheu o animal morto para análise no Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen).

“O resultado é que o animal estava positivo para o vírus rábico e apresentou uma característica bem marcante que é um animal noturno voar durante o dia. É importante ressaltar isso porque os animais com raiva, por não estarem bem, acabam apresentando um comportamento bem diferente do usual”, explicou a bióloga da Secretaria Municipal de Saúde, Virgínia Prado.

O que fazer?

Se aparecer um animal em situação anormal (caído no chão ou voando durante o dia), ou morto, a pessoa que o encontrou não pode tocar no animal, e deve impedir o contato de outros animais com o morcego também. O ideal é apenas colocar um balde sobre ele e, em seguida, entrar em contato com a Vigilância em Saúde para o recolhimento.

Mantenha o lugar fechado até a equipe chegar. Vale reforçar que o morcego não é o culpado pelo vírus. “Todos os mamíferos podem se infectar e transmitir a raiva, mas eles também sofrem e morrem por ela, então não estigmatize, eles são vítimas também e animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico. Lembrando que são protegidos por leis ambientais”, ressaltou a bióloga.

Com esse terceiro caso, o Departamento de Vigilância em Saúde segue em monitoramento, e reforça a importância de manter as vacinas dos animais domésticos em dia, o que forma reduz a possibilidade de transmissão da grave doença.