Os pinhões que os moradores de Curitiba levaram para as regionais da cidade, no projeto Pinhão Curitibano, germinaram e se desenvolveram no Horto Municipal da Barreirinha e agora voltarão para a população como mudas de araucárias. A partir de segunda-feira (19), as mudas serão distribuídas gratuitamente pela Prefeitura nas regionais.

A ação, coordenada pelo departamento de Arborização e Produção Vegetal, faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente que a Prefeitura promove durante junho.

Cada Administração Regional vai distribuir 500 mudas de araucárias para a população levar para plantar em chácaras e bosques nos bairros onde moram. A programação das entregas será de segunda (19) até quinta-feira (22), pela manhã e à tarde. A ação também integra o Desafio 100 Mil Árvores.

O diretor de Arborização e Produção Vegetal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, explica que cada muda de araucária irá com um QR Code com informações sobre como fazer o plantio correto da árvore, que deve ser em um local longe de muros, construções, vias urbanas e da fiação elétrica.

“As pessoas devem dar preferência para plantar as araucárias em lugares bem amplos e abertos, como sítios, chácaras e bosques”, explicou Roloff.

Depois de entregar pinhões, moradores de Curitiba vão retirar mudas de araucárias nas regionais. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Pinhão Curitibano

Com a participação da população no projeto Pinhão Curitibano é possível coletar pinhões de muitas árvores e de várias regiões da cidade, contribuindo para preservar as características das araucárias de Curitiba e aumentar a resiliência da espécie. “Para maior diversidade genética das mudas, o ideal é ter um número alto de matrizes”, disse o diretor.

Desde 2022 já foram produzidas 9 mil mudas de araucárias no projeto Pinhão Curitibano.

Onde buscar a sua muda

SEGUNDA-FEIRA (19/6)

PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 10h)

TERÇA-FEIRA (20/6)

CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 14h)

BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600 (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (21/6)

BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 8h30)

CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)

QUINTA-FEIRA (22/6)

PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 9h)

BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 14h)

MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 13h)

