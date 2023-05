Menina fã da PM recebe surpresa em São José dos PInhais

A tarde de sexta-feira (19) foi de surpresa e carinho para a pequena Ketlyn Camilly Paole dos Santos, 3 anos, filha da Aline Paole Borges. A menina, que adora a Polícia Militar (PM), ganhou um abraço do cabo De Conti e do soldado Vaz, que pertecem à equipe do 17.º Batalhão da PM.

O encontro ocorreu em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no bairro Contenda, enquanto mãe e filha voltaram da correria do dia a dia. “O dia foi tenso, a correria foi grande e a vontade de chegar logo em casa era enorme. Mas, no caminho, aquela surpresinha. Claro tive que parar alguns minutos para registrar”, contou a mãe nas redes sociais.

A pausa para o abraço foi uma surpresa. “A mais gostosa da vida dela”, explicou a Paole Borges. “Minha filha ama a policia, e hoje eles foram tão abençoados que desceram da viatura pra dar um abraço nela, nossa fiquei sem saber como agradecer na hora, mas foi muito gratificante”, completou. O amor pela PM surgiu por meio das notícias de jornal.

E a “carinha” da Ketlyn na foto confirma o depoimento da mãe. O encontro ocorreu na rua. Mãe e filha passavam próximo de uma viatura da PM e a menina já foi falando que daria um “tchau pra policia”. Os policias viram e desceram do carro.

“Minha anjinha. Um dia que vai ficar marcado na vida dela. Por detrás dessa roupa e dessa arma, existe um coração que, às vezes, precisa ser regado. E ela conseguiu. Ela é brilhante, ela è meu tudo”, postou a mãe nas redes sociais. “Eles foram maravilhosos, que Deus abençoe sempre vocês. Eu acredito que eles fazem a diferença”, completou.

A imagem ganhou destaque na mídia local de São José dos Pinhais, com muitos comentários. O sucesso nas redes demonstra a importância do bom relacionamento entre as equipes de Segurança Pública e a população.

