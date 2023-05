Um crime transmitido ao vivo nas redes sociais, mas com um final feliz para a vítima. Três homens sequestraram na noite de quinta-feira (18), um motorista de aplicativo em Curitiba e o colocaram no porta-malas do próprio carro. A participação de uma viatura da Polícia Militar, que achou estranha a conduta dos suspeitos, ajudou a salvar o sequestrado.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o motorista recebeu uma solicitação de uma mulher no bairro Campo de Santana. Chegando ao local, três homens entraram no carro, um Ônix branco. No trajeto, um dos ocupantes colocou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o que seria um assalto. Na sequência, os suspeitos colocaram o dono do veículo no porta-malas com socos e chutes.

Para reforçar a ação criminosa, um dos autores do crime fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais mostrando o sequestro do motorista. Ao ter acesso ao celular da vítima, eles fizeram duas transferências via PIX no valor de R$ 193,02 e de R$ 144,50.

“Eles estavam se divertindo, solicitaram o Uber e informaram depois o roubo. Fizeram os PIXs até serem abordados pela polícia”, salientou a delegada Grazieli Schmitz.

Prisão efetuada pela PM

A PM realizava patrulhamento no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, quando deu de cara com um carro transitando no sentido contrário da pista e com um farol apagado. Ao iniciar a abordagem, os suspeitos fugiram por três quilômetros, antes de colidirem em outros veículos.

Na revista, a polícia encontrou o dono do veículo preso no porta-malas e com lesões na cabeça. A equipe policial também encontrou uma faca no banco traseiro do automóvel.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Fazenda Rio Grande e o motorista está bem clinicamente.

