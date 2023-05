O fim de semana está aí, e que tal curtir em família atrações bem educativas em Curitiba e até no Litoral? Eventos culturais de graça ou gastando pouco são essenciais, especialmente em pontos tradicionais da cidade.

Vamos começar com a Biblioteca Pública do Paraná, no Centro de Curitiba. Sessões de contação de história com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. De segunda a sexta-feira, às 11h e 15h, e sábados, às 11h, na seção Infantil. Ainda na Biblioteca, sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “Cartas para Julieta” (2010), “Como Eu Era Antes de Você” (2016) e “Gente Grande” (2010). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e sábados, das 8h30 às 13h, na seção Braille.

Grupo Era Uma Vez faz sessões de contação de história na Biblioteca Pública do Paraná.

Na semana dos Museus, vale destacar o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). Neste sábado (20), o público poderá aproveitar espetáculos musicais na varanda do MIS-PR, sempre às 12h. Além disso, uma visita ao espaço é voltar ao passado da Comunicação e uma aula para os pequenos e também adultos sobre o tema.

Mais uma dica de Museu. Fica em cartaz até domingo (21), na sala 09 do Museu de Arte Contemporânea no MON, a mostra “Forjada pelo Tempo”, com obras do Coletivo Duas Marias, de Cascavel. É uma analogia entre as divindades da mitologia universal com o ser feminino contemporâneo. O MAC está funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer (MON) devido às reformas em sua sede original.

Ao sair do Museu ou mesmo antes de ir, que tal mais uma edição dos Jogos do Piá? São tradicionais brincadeiras promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), nas regionais Pinheirinho, Matriz, Cajuru, CIC, Bairro Novo. Os jogos contam com pintura no papel kraft, perna de pau, bolinha de gude, bete ombro e futebol de botão. Além disso, nesta edição, todos os locais terão o carrinho de rolimã, bafo e circo, camarim de pintura e desafio do cabo de guerra.

Das 14h às 17h30 haverá brincadeiras e festivais gratuitos na Praça do Campeche (entre as Ruas Francisco Claudino Ferreira e Professor Júlio Theodorico Guimarães s/n – Pinheirinho), na Praça 29 de Março (Rua Desembargador Motta, s/n – Mercês), na Praça Abílio de Abreu (Rua Araújo Pôrto Alegre,135 – Guabirotuba), na praça ao lado do CRAS Corbélia (entre a Rua William Sade e a Rua dos Palmenses – São Miguel) e, por fim, na Praça do Campo Cerrado (Rua Jardim Alegre s/n – Sítio Cercado).

Bora balançar o “esqueleto”

O festival Coolritba ocorre no sábado e terá 14h de shows na Pedreira Paulo Leminski. Além de 22 atrações musicais, o festival reúne arte, moda e cultura urbana. ( veja aqui programação completa) A primeira atração começa às 11h30. A estrutura desta edição é uma das maiores até hoje, e terá uma mudança importante na divisão do mapa: o Cool Stage se divide em “Lado A” e “Lado B”, dois grandes palcos lado a lado, um formato totalmente inédito. Preços variam de R$ 300 a R$ 800.

Outra super atração é a Dionne Warwick, cantora norte-americana, e prima de Whitney Houston. A apresentação é nesta sexta-feira (19), no Guairão, às 21h. Cinco vezes vencedora do Grammy, Dionne se despede dos palcos com a turnê One Last Time. Aos 82 anos, ela dá um show com os sucessos que alcançaram o topo da lista das músicas mais tocadas no mundo. As entradas são comercializadas no Disk Ingresso.

Viagem para ver o Cisne Branco

A Marinha do Brasil e a Portos do Paraná convidam o público em geral para visitar o Navio Veleiro Cisne Branco (U-20) no Porto de Paranaguá. A embarcação ficará à disposição nas tardes deste sábado (20) e domingo (21), das 13h30 às 17h30.

A entrada é gratuita mediante apresentação de documento de identidade com foto e uso de calçado fechado. A embarcação militar passa pelo Litoral como parte da viagem “Brasil 2023”, na qual percorre as costas Sul e Sudeste do Brasil.

No cais, não é necessário o uso de EPIs (equipamento de segurança) porque todos passarão em uma área reservada, mas é obrigatório o uso de calçados fechados (tênis, botas e sapatos sem salto, por exemplo). Outra dica importante é que cada visitante leve sua garrafa de água caso queira se hidratar durante o passeio.

O acesso para os visitantes se dará pelo Palácio Dom Pedro II, Avenida Portuária S/N.

Veja que incrível

