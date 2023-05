Curitiba recebe caravana da Xiaomi para apresentar novo smartphone

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, chega a Curitiba com a Caravana da série Redmi Note 12. A ação ocorre nesse sábado (20), a partir das 13h, no estacionamento descoberto do Shopping Palladium, na capital paranaense. O evento, que percorrerá algumas das principais capitais nacionais, tem o objetivo de aproximar a marca do público, destacando os diferenciais dos aparelhos da série que é a mais vendida no mundo, promovendo experiências com a proposta de celebrar a vida.

A ação é gratuita para todo o público e contará com brindes e sorteios de produtos da marca e atividades para todas as idades, como quiz especial sobre a série de smartphones. Entre as atrações, destaque para a mini ramp que será montada para os mais experientes, com oficina de skate para quem quiser aprender as manobras. Os visitantes também poderão conferir os detalhes dos aparelhos em displays montados no espaço.

Sucesso mundial

A série Redmi Note 12 já tem ganhado os holofotes em todo o planeta. Trata-se dos smartphones mais queridos do público, uma vez que entregam serviços de qualidade com bom custo-benefício. A proposta dos lançamentos é ser um smartphone parceiro nas rotinas diárias e noturnas dos usuários. Os modelos Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 Pro 5G podem ser encontrados no site oficial da marca mibrasil.com.br, nas lojas físicas e quiosques, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife, Manaus e Fortaleza.

“A ideia é proporcionar um evento em cada cidade, onde os seguidores e admiradores da Xiaomi celebrem os lançamentos e vivam as experiências que a tecnologia dos novos smartphones entrega com muita qualidade”, reforça Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.

Serviço

Caravana Redmi Note 12 em Curitiba, da Xiaomi

Gratuito

20 de maio, a partir das 13h

Palladium Shopping Center – Av. Pres. Kennedy, 4121 – Estacionamento descoberto

Sobre a Xiaomi

A Xiaomi Corporation foi fundada em abril de 2010 e está listada no Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Hong Kong, desde 9 de julho de 2018 (1810.HK). A Xiaomi é uma empresa de Internet com smartphones e hardware inteligente conectados por uma plataforma de Internet das Coisas (IoT) em seu núcleo.

Abraçando nossa visão de amiga dos usuários e a companhia mais legal entre os consumidores, a Xiaomi busca continuamente inovações, uma experiência de usuário de alta qualidade e eficiência operacional. A empresa constrói incansavelmente produtos incríveis com preços honestos para que todos possam desfrutar de uma vida melhor por meio de tecnologia inovadora.

Xiaomi é uma das líderes mundiais em smartphones. No terceiro trimestre de 2021, a Xiaomi se tornou a terceira maior fabricante do mercado global de smartphones. A empresa também estabeleceu como líder mundial no consumo da plataforma de AIoT (AI + IoT), com 374,5 milhões de dispositivos inteligentes conectados à sua plataforma, sem incluir smartphones e laptops. Os produtos da Xiaomi estão presentes em mais de 100 países e regiões ao redor do mundo. Em agosto de 2021, a empresa entrou na lista Fortune Global 500 pela terceira vez, ocupando a 338ª posição, 84 ​​posições acima de 2020.

