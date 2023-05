Último fim de semana de roda-gigante e carrossel gratuitos em Curitiba

Duas atrações gratuitas que foram sucesso nas comemorações dos 330 anos de Curitiba vão sair de cena nos próximos dias. O fim de semana com tempo bom e sol entre nuvens promete ser um atrativo a mais para se divertir na roda-gigante da Praça Santos Andrade e no carrossel veneziano do Passeio Público.

Como não abrem às segundas, os dois brinquedos lúdicos ainda poderão ser visitados no sábado e domingo (20 e 21) e na terça-feira (23).

Já o carrossel do Parque Tanguá, no bairro Taboão, vai funcionar até 2 de junho.

As atrações são gratuitas, não precisam de agendamento (saiba mais no Guia Curitiba) e funcionam de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h.

Os carrosséis recebem crianças de até 12 anos. Adultos também podem acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Já a roda-gigante pode ser usada por crianças e adultos.

Inclusão

Durante os meses de março, abril e maio, várias escolas municipais, particulares e de educação especial levaram crianças para brincarem na roda-gigante e nos carrosséis. O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência montou uma programação para levar crianças, adolescentes e adultos de 30 escolas especiais de Curitiba.

Ficou a critério das escolas escolherem os brinquedos que iriam, de acordo com a faixa etária e a deficiência dos estudantes.

