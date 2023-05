Santa Casa de Curitiba faz mutirão de combate ao Glaucoma neste sábado

Neste sábado ocorrem atividades em torno da conscientização, prevenção e diagnóstico do Glaucoma, com ponto de atendimento no Ambulatório SUS da Santa Casa de Curitiba. Durante a assistência serão realizados exames regulares, entre eles fundoscopia, tonometria e biomicroscopia, para identificar um diagnóstico da doença ou suspeita de um possível caso.

A ação é promovida pela da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba com foco no atendimento de 50 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e está atrelada ao movimento global “24h pelo glaucoma”, promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). O objetivo do “24h pelo Glaucoma” é mobilizar especialistas, população e órgãos competentes em torno da conscientização sobre essa questão de saúde pública.

Dados da Associação Médica Brasileira (AMP), estimam que de 1 a 2% da população mundial conviva com glaucoma. As projeções revelam ainda, que 111,8 milhões de pessoas podem sofrer com a doença até 2040. O médico oftalmologista da Santa Casa de Curitiba, Luiz Fernando Garbers, elucida que o Glaucoma surge a partir de uma atrofia progressiva do nervo óptico, com o passar do tempo há uma perda significativa das fibras desse nervo que resultam em defeitos do campo visual.

De acordo com o especialista, os sintomas demoram meses e até anos para aparecerem. Por ser uma doença silenciosa, Garbers ressalta que é preciso que a população entenda a necessidade de se consultar com o médico oftalmologista regularmente. “Somente esse especialista é capaz de diagnosticar o glaucoma, indicar o tratamento correto e fazer o acompanhamento da evolução da doença, quanto mais precoce o diagnóstico mais eficaz será o tratamento”, comenta.

O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é celebrado no próximo dia 26 de maio e reforça a importância de um acompanhamento adequado como forma de prevenir e tratar essa doença que é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Serviço

Horário: 8h às 11h30.

Local: Ambulatório da Santa Casa de Curitiba, localizado na R. Rockefeller, 1450 – Rebouças, Curitiba – PR, 82590-300.

O evento online do 24h pelo Glaucoma acontece na mesma manhã, a partir das 9h, nas redes sociais oficiais do CBO.

