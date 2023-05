Catadora de recicláveis é atropelada e arrastada por carro em Curitiba

Imagens de uma câmera de segurança de flagraram o atropelamento de uma mulher, 23 anos, na noite de sexta-feira (19), em Curitiba, no Parolin. Ela foi atingida por um carro enquanto empurrava um carrinho de coleta de recicláveis. A ocorrência foi na Rua Lamenha Lins. A mulher ficou ferida.

Segundo informações, uma mulher dirigia o veículo. A motorista relata que a forte neblina encobriu a visão do carrinho de recicláveis.

Com a batida, o carrinho foi arrastado por alguns metros e o material carregado chegou a se espalhar pela rua.

A vítima ficou ferida nas pernas e foi encaminhada os Hospital do Trabalhador. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela não corria risco de morte até chegar ao hospital. Ainda conforme as informações, a motorista prestou socorro à vítima atropelada.

