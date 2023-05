Friozinho segue, mas sol brilha forte neste sábado (20) em Curitiba

As temperaturas ficaram negativas no Paraná na madrugada deste sábado. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade de General Carneiro marcou -1°C durante a noite. Em Curitiba, a temperatura ficou em torno dos 8,7°C. Muito nevoeiro foi observado em várias regiões do estado.

Leia também: Veleiro, brincadeiras e show internacional! Programação pro fim de semana!

Neste sábado, no Paraná, o tempo continua estável na maioria dos setores, com temperaturas elevadas à tarde, apesar de ter amanhecido frio. Existe uma pequena chance de chuvas no extremo-oeste, na fronteira com Argentina e Paraguai.

Ao longo do dia a máxima em Curitiba pode chegar aos 22°C, mesma máxima prevista para o litoral do estado. Em Ponta Grossa a máxima é 23°C e em Londrina 24°C. Enquanto na capital o dia será de céu aberto, no interior, o sol aparece entre nuvens.

No domingo volta a chover em parte do Paraná, em função do avanço de áreas de instabilidade do Paraguai e norte da Argentina. Especialmente entre o oeste e o sudoeste paranaense a precipitação ocorre em vários momentos do dia, mas sem expectativa de tempestades.

+ Leia mais: Nova carteira de identidade: saiba as informações que serão impressas

Temperaturas variam pouco nestes setores. Ao longo da tarde e noite algumas pancadas de chuva ocorrem também no noroeste e no centro-sul, mas nas demais regiões o tempo fica estável.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!