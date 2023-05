MEIs têm até a próxima quarta-feira para enviar declaração à Receita

A próxima quarta-feira (31) é um dia importante para quem é Microempreendedor Individual (MEI): é a data limite para enviar à Receita Federal a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), o relatório de faturamento referente a 2022.

Em Curitiba, quem é MEI e tem dúvidas sobre a Declaração ou precisa de apoio para realizá-la, pode contar com o atendimento dos nove Espaços Empreendedor da cidade, instalados nas Ruas da Cidadania.

Essa declaração é obrigatória a todos os MEIs, independentemente do faturamento da empresa, explica a coordenadora do Programa Curitiba Empreendedora, Letícia Justus. Ou seja: mesmo sem movimentação financeira do MEI no último ano, é necessário enviar a DASN à Receita.

“Curitiba tem 204 mil MEIs e nossos Espaços Empreendedor estão preparados para auxiliar nas possíveis dúvidas de quem ainda não fez a declaração, com atendimento agendado via internet para facilitar a vida de quem tem um pequeno negócio”, explica Letícia.

A declaração pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, informando o faturamento total do negócio, que deve ser até R$ 81 mil por ano.

Para o atendimento em um dos Espaços Empreendedor da cidade, é necessário que o MEI faça o agendamento online, leve seus documentos pessoais, número do CNPJ e informações do faturamento anual da empresa. Nos Espaços, não são feitas DASN para terceiros (exceto mediante procuração).

