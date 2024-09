Mega atacadista de eletrônicos inaugura loja em Curitiba

A partir do dia 14 de setembro, sábado, Curitiba ganha uma loja própria da Tomate, atacadista de eletrônicos que tem mais de uma década de atividades. A unidade, com 600 m², está localizada no bairro Hauer.

Além de São Paulo, apenas a capital paranaense tem uma unidade da Tomate, que trabalha com importação e distribuição de equipamentos eletrônicos e acessórios. No espaço, que faz vendas diretas apenas a lojistas, estão disponíveis cerca de 1.000 itens dos mais diversos segmentos.

A Tomate é dividida nas seguintes seções:

Telefonia

Utilidades

Ferramentas

Papelaria e escritório

Iluminação

Áudio e vídeo

Televisão

Informática

Saúde e beleza

Games e brinquedos

Para os consumidores em geral, a boa notícia é que é possível adquirir os mais diversos produtos pela loja virtual da atacadista. Aos lojistas, há a possibilidade da retirada direto no local, entrega própria e também por transportadora.

“Somos uma marca que está crescendo no mercado, somos reconhecidos por termos produtos de qualidade com preço acessível. Para o lojista, vamos trazer preços atrativos de importação”, fala um dos proprietários da Tomate em Curitiba, Alan Luiz Braz dos Santos.

A loja da Tomate fica na Rua Coronel Antonio Ricardo Dos Santos, 1.706, Hauer. Mais informações pelo telefone (41) 2018-2525. O horário de atendimento é de de segunda a sexta, das 08h às 18h; e sábado, das 08h às 13h.

