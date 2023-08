Médico voluntário transforma vidas de profissionais com deficiência em Curitiba

Há quatro anos o médico do trabalho Humberto Bohn Nunes realiza um serviço voluntário no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD) da Prefeitura de Curitiba para ajudar pessoas com deficiência a encontrarem um emprego.

Laudos feitos pelo médico tornam mais fácil o ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O atendimento funciona da seguinte forma: o DPCD recebe uma pessoa com deficiência e agenda uma consulta com Nunes, que pega o histórico clínico, examina o paciente e, em seguida, emite um laudo detalhado.

“É um documento em papel que descreve qual é a deficiência, a CID, quais as implicações e o critério do Ministério do Trabalho [que o paciente] vai se enquadrar”, explica o médico. Depois de receber esse laudo, a pessoa retorna para a secretaria do DPCD para conhecer as vagas de emprego mais adequadas para concorrer.

Nunes acredita que o laudo detalhado é importante porque apresenta com muitas características a condição da pessoa e permite uma competição mais justa dentro na hora de procurar emprego.

Enfermeira conquista vaga PCD em concurso

Um dos casos de sucesso é o da enfermeira Luciane Wille de 47 anos. Ela relata que passou a se enquadrar no perfil de vagas para pessoa com deficiência depois que sofreu um acidente de trânsito em 2019.

Um dia ela viu uma reportagem na televisão falando sobre o DPCD e se informou melhor. Marcou uma consulta com Humberto e conseguiu um laudo. “O laudo é minha nova identidade. Tentei concurso temporário e consegui passar”, afirma.

Depois de ter o documento, Luciane trabalhou em cerca de três instituições voltadas para sua área de formação, onde passou cerca de seis meses em cada uma. Apesar do laudo ser um bom ajudante na hora de encontrar vagas, ela comenta que depois de contratação o preconceito ainda é uma barreira. Em seus planos atuais para seguir na carreira, ela espera ser aprovada e chamada em breve para um concurso público que fez recentemente.

O médico do trabalho revela que, apesar de ter casos que deram certo, muitos pacientes que atende desconhecem os próprios direitos e nunca tiveram o laudo PCD. Ele cita como exemplo um paciente que atendeu recentemente. O homem de 45 anos tem visão monocular e nunca havia sido enquadrado nessa condição.

Laudos para PCD, benefício para quem precisa

Além do ingresso no mercado de trabalho, Nunes analisa que o projeto traz outros benefícios para as pessoas com deficiência, como mais liberdade, estabilidade e possibilidade de ajudar a família financeiramente. “São benefícios que não conseguimos medir para o emocional e autoestima do paciente”.

A ideia de ajudar as pessoas surgiu durante os atendimentos de exames ocupacionais, quando ele percebeu que alguns pacientes preenchiam os critérios de vagas para PCD do Ministério do Trabalho, mas não tinham essa informação. Por isso em 2019 começou a pensar no que poderia fazer. Ele procurou associações de pessoas com deficiência e foi informado sobre o DPCD, que na época era uma assessoria.

Nunes ingressou no voluntariado e começou a conciliar o trabalho e o projeto. Durante os quatro anos ele emitiu cerca de 90 laudos para pessoas com deficiência. “É uma satisfação. A gente como médico está para servir o outro. Me sinto realizado, complementa minha formação profissional e pessoal. Pode ser pouco, mas é um pouco que faço de coração”, afirma.

Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Alguns serviços realizados ou intermediados pelo Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD) são: Central de Libras, acesso ao transporte, auxílio para ingressar no mercado de trabalho, assessoria jurídica, atendimento psicossocial, turismo acessível, palestras e outros tipos de eventos.

Em conjunto com organizações públicas e privadas, o órgão da Prefeitura busca promover a inclusão da pessoa com deficiência. Das 158 mil pessoas (8,9% da população) com algum grau de deficiência que vivem em Curitiba, cerca de 40 mil procuram o DPCD por ano.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD) fica na Rua Schiller, 159, no bairro Cristo Rei. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone para contato é 41 3221-2262.

