O show único do Foo Fighters em Curitiba acontecerá na próxima semana, no dia 7 de setembro, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. A preparação para o evento já começou nesta quinta-feira (31), com o início da montagem do palco e preparação do gramado para receber o público.

Garbage e Wet Leg são as bandas convidadas pelo grupo para a apresentação na capital paranaense.

No dia 7 de setembro, os portões do estádio do Coritiba abrirão às 16 horas e o show deverá começar às 21 horas. Ainda não foram divulgadas informações sobre a divisão de setores.

A classificação etária do espetáculo é de 16 anos. Menores deverão estar acompanhados pelos responsáveis.

Além da capital paranaense, a banda fará outra apresentação no dia 9 de setembro na primeira edição do festival The Town, que acontecerá em São Paulo.

Formação do Foo Fighters

Depois da morte do baterista Taylor Hawkins, em março de 2022, a banda incluiu o músico Josh Freese na função. O primeiro show oficial dele como integrante do grupo aconteceu em 24 de maio, em New Hampshire, nos Estados Unidos.

Portanto, a formação que se apresenta no Brasil é Dave Grohl (vocal), Josh Freese (bateria), Pat Smear (guitarra), Chris Shiflett (guitarra) e Nate Mendel (baixo).

