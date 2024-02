O Governo do Estado confirmou a agenda 2024 do programa de capacitação profissional para Matinhos, no Litoral. Serão sete cursos ao longo do ano, oferecidos em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), todos gratuitos, com a disponibilização total de 155 vagas. As capacitações são em temas como empreendedorismo, engenharia elétrica básica e construção civil, entre outros. As primeiras aulas começam em março.

A iniciativa é viabilizada por meio do Projeto Básico Ambiental das Obras de Recuperação da Orla de Matinhos, executado pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Consórcio DTA/ACQUAPLAN.

O curso inaugural, ministrado pelo Senac, será de Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem, entre os dias 4 e 12 de março, com disponibilidade para 25 alunos. Entre 18 e 26 março ocorre o curso de Empreendedorismo, com 30 vagas, ambos no Senac Caiobá. As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas presencialmente no próprio Senac.

Já o Senai disponibilizará formação em Elétrica Básica Residencial, Eletricidade Predial, Aplicação de Revestimento Cerâmico e Assentamento de Tijolos à Vista e Pedra Decorativa, contemplando um total de 80 vagas para a população. Além disso, há um curso específico para os pescadores profissionais do município, para até 20 pessoas. As aulas ocorrerão no Centro Comunitário Profissionalizante de Matinhos, com datas ainda a definir.

As ações visam o aprimoramento da mão de obra na cidade para o novo cenário econômico pelo qual vive Matinhos a partir da modernização da orla e de outras obras estruturais em execução pelo Governo do Estado no Litoral, como a Ponte de Guaratuba e a duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (JK), principal via de acesso ao balneário.

Em 2023, as capacitações beneficiaram 210 pessoas, em cursos como Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas, Espanhol Básico I, Preparo de Massas e Pizzas, Inglês Básico Adulto I, Serviços Básicos em Açougue e Básico de Linguagem de Programação para Adolescente, Instalações Hidráulicas Prediais, Pintura de Obras e Técnicas de Construção Civil em Alvenaria.

Orla de Matinhos

A revitalização da Orla de Matinhos atingiu 92,8% de conclusão e deve ser entregue para a população até o segundo semestre de 2024, com investimento de R$ 354,4 milhões por parte do Governo do Estado. Abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O projeto é acompanhado de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral. Essa combinação comprometeu boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer em Matinhos.

As intervenções estão sendo feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne.

Serviço

Inscrição para novos cursos oferecidos pelo IAT em Matinhos:

Técnicas para camareira de meios de hospedagem – aulas de 04 a 12 de março, das 19h às 22h. São 25 vagas para pessoas com mais de 18 anos e escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental.

Empreendedorismo – aulas de 18 a 26 de março, das 19h às 22h. São 30 vagas para pessoas com mais de 17 anos e escolaridade a partir do 1º ano do ensino médio.

Local: Senac Caiobá, Rua Doutor José Pinto Rebelo Júnior, 91 – Centro, Matinhos

Inscrições gratuitas. carga horária de 21 horas

