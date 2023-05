A terceira semana de maio vai começar ainda com influência da massa de ar frio sobre as regiões paranaenses. Entre as regiões do centro-sul, principalmente áreas de vales e encostas de montanhas, as condições seguem favoráveis para a formação de geada fraca. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, os dias irão amanhecer com a mínima de 8°C nesta semana que se inicia.

Segundo o Simepar, o tempo segue estável no Paraná neste início de semana. Amanhece com temperaturas baixas na maior parte do estado, com menores valores no centro-sul. À tarde o sol predomina com temperaturas agradáveis.

Para Curitiba, a segunda-feira (15), vai seguir a rotina dos dias anteriores. O sol vai aparecer no meio da manhã com mais intensidade e aquece os curitibanos. Para o começo do dia, a mínima prevista é de 8°C, mas ao passar das horas, a máximo pode bater 21°C. Ainda para a semana, a tendência é a repetição do tempo, e sem previsão de chuva.

Litoral

No litoral do Paraná, a previsão do Simepar é de temperatura um pouco mais quente comparado a capital. Em Guaratuba para a segunda, a mínima é de 13°C e com máxima de 24°C. Durante a semana, nada deve mudar, ou seja, friozinho no começo do dia e temperaturas mais agradáveis ao decorrer das horas. Boa Semana!

